Kahn bez dlake na jeziku napao Madriđane: ‘Ovo mora prestati!’

AP Photo/Lennart Preis via Guliver

Nekadašnji golman Bayern Münchena i njemačke reprezentacije, Oliver Kahn, napao je Real Madrid nakon uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka.

Bavarci su na Allianz Areni pobijedili Kraljevski klub 4:3 i ukupnim rezultatom 6:4 prošli među četiri najbolje momčadi u Europi, ali dan kasnije više se govori o reakciji igrača Reala i optužbama na račun Slavka Vinčića.

U Madridu smatraju da je slovenski sudac isključivi krivac za eliminaciju jer je kod vodstva gostiju 3:2 pokazao drugi žuti karton Eduardu Camavingi.

🗣️🎙️| Oliver Khan on Real Madrid players attitude: “Things need to be done to stop this. They can’t keep getting away with it. It always end in chaos whenever things don’t go their way, they act like every correct refereeing decision should favor them. And tonight was no… pic.twitter.com/pJs2Ylc3TK — The football boy (@thefutballboy_1) April 15, 2026

„Nešto se mora učiniti da se ovo zaustavi. Ne mogu se stalno izvlačiti s time. Uvijek završi kaosom ako stvari ne idu po njihovom. Ponašaju se kao da svaka sudačka odluka mora biti u njihovu korist“, izjavio je Kahn.

„Nije bilo drugačije ni sada. Isto su nam radili i prije, rade to i sada. To je neprihvatljivo i mora prestati. Iskreno, to puno govori o tome kako su uspjeli osvojiti 15 Liga prvaka.“

Bavarci će se u polufinalu sastati s braniteljem naslova, ekipom Paris Saint-Germain. Drugi par čine Arsenal i Atlético Madrid.