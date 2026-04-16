Jakirović: Championship se s razlogom uspoređuje s NBA ligom

xMartynxHaworthx via Guliver Image

Sergej Jakirović vjerojatno nije očekivao da će Hull City tako brzo doći u priliku za plasman u doigravanje Championshipa kada je prošlog ljeta preuzeo momčad.

Hrvatsko-bosanski trener imenovan je nakon što je klub jedva izbjegao ispadanje u League One, a pritom je bio ograničen i embargom na transfere.

Jakirović žestoko: ‘Zamislite to! Kad ih pitaš nešto, kao da pričaš sa zidom’ Jakirovićev Hull prosuo nemoguće: U 85. minuti imali su vodstvo, a na kraju ostali bez bodova

Unatoč tim problemima, Jakirović je pretvorio svoju momčad u jednu od najatraktivnijih u Championshipu i doveo je na pozicije koje vode u doigravanje, uz četiri boda prednosti i četiri kola do kraja.

Time je 49-godišnjak zaslužio i nominaciju za trenera sezone, gdje se našao među finalistima uz Franka Lamparda, čiji Coventry City uvjerljivo ide prema naslovu.

U ekskluzivnom intervjuu za Flashscore, Jakirović je govorio o zahtjevnosti Championshipa i ponosu što je Hull doveo u borbu za potencijalni povratak u Premier League.

Na pitanje kako se snašao u neumoljivom ritmu lige, rekao je:

“Moram reći da sam prije sezone, odnosno odmah nakon potpisa za Hull, razgovarao s mnogim igračima i trenerima koji su prošli Championship, pa sam otprilike znao što očekivati.

No, kao i u svemu u životu, najvažnije je uvjeriti se sam i steći vlastito iskustvo kako bi ga mogao primijeniti.

Treba napomenuti da sam sa svojim stožerom radio u tri kluba koji redovito igraju europska natjecanja i u ritmu od dvije utakmice tjedno, tako da nam prilagodba i optimizacija treninga nisu predstavljali problem.

Ipak, Championship se s razlogom uspoređuje s NBA ligom. Uzmimo primjer uskrsnog tjedna. Na Veliki petak igrali smo u gostima kod Oxforda, a već u ponedjeljak dočekali Coventry.

Nemate vremena ni za slavlje ni za žaljenje, niti za velike pripreme. Sve u svemu, rekao bih da smo se dobro prilagodili, što potvrđuju i rezultati.”

O odnosu s klubom rekao je:

“Od početka smo ‘kliknuli’, bez ikakve sumnje. Za svakog trenera najvažnije je osjećati povjerenje vodstva kluba, a to je ovdje prisutno od prvog dana.

Vlasnik kluba, gospodin Acun, inzistirao je na mom dolasku od početka, a kao i u životu, volite biti tamo gdje ste poželjni i gdje se osjećate prihvaćeno.

Komunikacija je od dolaska bila jednostavna i takva je ostala cijelo vrijeme. Imamo sve potrebne uvjete, a navijači su prepoznali naš trud – prosječno nas prati oko 20 tisuća gledatelja po utakmici, što je velika dodatna motivacija.

Hull i Yorkshire kao sredina su vrlo živopisni; svi koji su ovdje došli bili su pozitivno iznenađeni. I s te strane smo zadovoljni.

Momčad je prošle godine bila u vrlo teškoj situaciji i opstanak je osigurala tek u zadnjem kolu. Ove godine radimo velike stvari i to je dodatni razlog za optimizam oko kluba.”

Govoreći o borbi za ulazak u viši rang, dodao je:

“Trenutačno jesmo na mjestima koja vode u doigravanje, četiri kola prije kraja, ali to još moramo potvrditi na terenu. Svaka sljedeća utakmica je finale i s takvim pristupom ulazimo u susret protiv Birminghama ovog vikenda.

Teško je sada govoriti o ulasku u Premier ligu, pogotovo jer još matematički nismo osigurali doigravanje, a znate kakav nas ‘pakao’ tamo čeka.

Ipak, to bi bila kruna karijere za sve – i eventualni prolazak kroz doigravanje i plasman, ako se dogodi. No, ne gledamo tako daleko.

Hitno nam trebaju tri boda ovog vikenda, pa ćemo vidjeti što će matematika i tablica reći u završnici.”

O razlozima napretka rekao je:

“Rekao bih da su se isplatili trud i vjera u proces. Već od prvog kola protiv Coventryja, gdje smo odigrali težak remi protiv trenutačno prvoplasirane momčadi, vidjela se kvaliteta.

Važno je naglasiti da smo zbog embarga na transfere praktički slagali momčad u hodu. Nakon toga su nas pogodile brojne ozljede pa smo se u pripremi utakmica ponekad pitali tko je uopće zdrav i dostupan.

A kada kroz sve to zadržite momčad na okupu i usadite mentalitet koji ne odustaje, rezultati ne mogu izostati.

Tu su i navijači te pozitivna atmosfera oko kluba, i mislim da je sve to zajedno stvorilo lijepu priču koju trenutno živimo.”

O nominaciji za trenera godine rekao je:

“Već sam naglasio i ponovit ću – za ovo su zaslužni svi u klubu. Od igrača i mog stožera do ljudi koji rade u klubu i zajednici…

Naravno, to je veliki ponos. Biti među takvim imenima, uz nekoga poput Franka Lamparda u ovako konkurentnoj ligi, ogroman je uspjeh.

Ne znam kako će završiti dodjela, ali sama nominacija među četiri imena od toliko trenera je čast, razlog za ponos i obveza za budućnost.”

Na kraju se osvrnuo i na pritisak borbe za doigravanje:

“Moram naglasiti da nas je javnost vidjela u borbi za opstanak. Obećali smo si da ćemo ići utakmicu po utakmicu i uzeti što nam se ponudi. Sada smo tu gdje jesmo.

Što se mene tiče, kroz sve ove godine u trenerskom poslu stekao sam veliko iskustvo. Kao što sam rekao, nakon pobjeda nema velike euforije, a nakon poraza uzimate pozitivne stvari i izvlačite pouke.

Nisam mijenjao svoju trenersku filozofiju, ali sam se nadograđivao u svakom klubu. Svako iskustvo je lekcija, pa i ono negativno.

Znate kako reagirati u novim situacijama i što na kraju donosi rezultat. Takvo iskustvo nema cijenu.”