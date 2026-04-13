Alcaraz otkrio što je presudilo u porazu od Sinnera u finalu Monte Carla

Podijeli :

Guliver image

I bez titule i bez broja 1, ali i bez dobre igre. Tako je Carlos Alcaraz završio finale Mastersa u Monte Carlu. Da njegova briga bude još veća, to je drugo uzastopno finale u kojem nije uspio osvojiti ni set protiv Jannika Sinnera, a kamoli doći do trofeja. Slično je prošao i prošle jeseni u Torinu.

“Nisam dobro odigrao ključne poene, dok je on bio odličan s osnovne linije”, objasnio je Španjolac razloge ovakvog ishoda meča za trofej na obali Mediterana.

“Imao sam dovoljno prilika, ali ih nisam iskoristio. Nisam dobro odigrao ni tie-break. S druge strane, on je igrao fantastično kada god je bilo najvažnije.”

POVEZANO VIDEO / Sinner nadigrao Alcaraza u finalu Monte Carla i ponovno preuzeo vrh ATP ljestvice

Alcaraz je oba seta otvorio breakom, ali prednost nije uspio zadržati.

“Jannik je bio odličan s osnovne linije, pogotovo u razmjenama bekhendima. Odigrali smo puno takvih poena, ali imao sam osjećaj da je on uvijek u boljoj poziciji. Jednostavno, kvalitetnije je udarao lopticu i to mu je donosilo poene s te strane.”

Prošlogodišnji prvak priznao je da nije iskoristio jednu prednost.

“Finale se igralo po jakom vjetru, a ja se smatram igračem koji dobro igra u takvim uvjetima. Bilo je i zamki jer je stalno mijenjao smjer. Čas je pomagao, čas odmagao. Bilo je jako teško procijeniti gdje će završiti.”

Za igru protivnika imao je samo riječi hvale:

“Jannik je puno napredovao na zemlji”, pohvalio je suparnika koji je u Monte Carlu osvojio svoju prvu veliku titulu na ovoj podlozi, drugu u karijeri. Prije jučerašnje pobjede imao je samo naslov iz Umaga, gdje je također pobijedio Alcaraza u finalu.

“Sada je na zemlji opasan za svakoga.”

Španjolca u sljedećim tjednima čeka vrlo gust raspored – ovog tjedna igra u Barceloni, zatim slijede Mastersi u Madridu i Rimu, potom tjedan pauze pa Roland Garros.

“Plan je odigrati cijeli niz turnira na zemlji.”

Objasnio je zašto će na turnirima provesti osam od devet tjedana.

“Vidjet ćemo hoće li tako i biti. I prošle godine plan je bio isti, ali sam se ozlijedio i morao preskočiti Madrid.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.