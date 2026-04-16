VIDEO / Matanović golčinom pogurao Freiburg u polufinale Europske lige

U četvrtak navečer je u Vigu počela uzvratna utakmica između Celte i Freiburga. U prvoj utakmici njemačka ekipa slavila je s 3:0 da bi još veći korak prema polufinalu Europske lige napravili u 33. minuti. Tada je hrvatski reprezentativac Igro Matanović fenomenalnim volejem zabio za 1:0 i ukupnih 4:0 Freiburga. Do poluvremena Nijemci su zabili još jedan gol koji je postigao Yuito Suzuki. Japanski reprezentativac za 2:0 je pogodio u 39. minuti.

Freiburg je dominaciju u dvomeču nastavio i u drugom dijelu. U 51. minuti je Suzuki zabio svoj drugi gol na utakmici te je tako njemačka momčad povela s ukupnih 6:0 protiv Celte.

Do kraja je Celta uspjela zabiti gol preko Williota Swedberga koji je postavio konačnih 6:1 za Freiburg. Ovo je njemačkom klubu najveći uspjeh u povijesti kluba, a za prvo europsko finale igrat će protiv pobjednika dvomeča između Real Betisa i Brage.

