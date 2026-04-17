Od njega više zarađuju samo Mbappe i Vini, ali branič na ljeto sigurno napušta Real

Podijeli :

xAlbertoxGardinx AGardin_20260201_Foot_Liga_ReaMad_Rayo__0581 via Guliver Image

David Alaba zaključuje svoje poglavlje u Real Madridu. Prema informacijama koje donosi Fabrizio Romano, Alaba će po završetku sezone i isteku ugovora napustiti španjolsku prijestolnicu kao slobodan igrač.

Iako službeni rastanak još nije potvrđen, već sada postoji velik interes za njegove usluge te ga brojni inozemni klubovi kontaktiraju oko mogućeg dolaska.

Njegov boravak u Madridu, koji je počeo 2021. nakon dolaska iz Bayern Münchena, obilježile su česte ozljede. Danas 33-godišnji branič, nekad standardan prvotimac, već dulje vrijeme ima sporednu ulogu u momčadi.

Ključni problem bio je težak prekid ligamenta prije dvije sezone, nakon čega su uslijedili problemi s meniskusom, mišićem lista i aduktorom, što ga je udaljilo od optimalne forme i kontinuiteta.

Statistika pokazuje razmjere problema — Alaba je u posljednje tri sezone propustio čak 109 utakmica. Ove sezone upisao je tek 13 nastupa, što je značajno utjecalo na pad njegove tržišne vrijednosti, koja se sada procjenjuje na oko 3,5 milijuna eura.

Real Madrid će njegovim odlaskom rasteretiti budžet. Alaba u klubu zarađuje oko 430.000 eura tjedno, a više od njega zarađuju samo Kylian Mbappé i Vinícius Júnior, dok su iza njega Jude Bellingham i Federico Valverde.

Unatoč problemima u klubu, Alaba ostaje važan za austrijsku reprezentaciju, koju će kao kapetan predvoditi na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Momčad iz Austrije, koju vodi Ralf Rangnick, u skupini će igrati protiv Argentine, Alžira i Jordana.