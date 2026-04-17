Riječani u problemima, Sanchez otkrio koliko dugo će Fruk izbivati s terena

xxDamirxSkomrljx rijeka_omonia37-260226 via Guliver Image

Nakon poraza od Osijeka 2:0, Rijeku sada očekuje važan dvoboj s Dinamom, no uoči tog susreta stigle su loše vijesti. Ključni igrač momčadi Toni Fruk ozlijedio se na utakmici protiv Osijeka te će mu trebati određeno vrijeme za oporavak, što je potvrdio i trener Victor Sanchez.

Trener Rijeke na konferenciji za medije otkrio je detalje o Frukovoj ozljedi. “Toni Fruk nam neće biti na raspolaganju nekoliko sljedećih utakmica. Razlog je udarac u leđa koji je dobio na prošloj utakmici s Osijekom. To je informacija koju sam dobio od naše liječničke službe”, izjavio je Sanchez.

Međutim, to nije jedini problematični izostanak za riječku momčad. Zbog ozljeda su izvan stroja i Samuele Vignato te Teo Barišić, dok Alfonso Barco i Mladen Devetak propuštaju susret zbog nakupljenih kartona.

Frukov izostanak veliki je udarac za Rijeku koja se bori za treće mjesto…