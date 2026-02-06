Pratite na SK: Matej Dodig ide po prvi bod Hrvatske protiv Danske

Nakon prvog dvoboja na teren će Dino Prižmić i August Holmgren.

U subotu od 13 sati na rasporedu su parovi: Mate Pavić i Nikola Mektić protiv Augusta Holmgrena i Johannesa Ingildsena, a potom hrvatski “broj 1” Prižmić igra protiv Elmera Møllera, dok će za kraj Matej Dodig odmjeriti snage s Holmgrenom.

Prije početka današnjih mečeva, od 15 sati na SK1 možete pratiti i studijsku emisiju posvećenu dvoboju Hrvatske i Danske.