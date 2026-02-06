Pratite na SK: Matej Dodig ide po prvi bod Hrvatske protiv Danske

Danas počinju kvalifikacije Davis Cupa, u kojima Hrvatska u prvom kolu u Areni Varaždin dočekuje Dansku. Prvi meč od 16 sati igraju Matej Dodig i Elmer Møller, a sve dvoboje možete pratiti na kanalima Sport Kluba 1.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!