VIDEO / Svi su loptu već vidjeli u mreži: Courtois fenomenalnom obranom zaustavio Modrićevu ‘specijalku’

Hrvatska i Belgija na Rujevici igraju pripremni susret uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, koje počinje 11. lipnja, a Belgija je povela pogotkom kapetana Yourija Tielemansa.
Belgijci su do vodstva stigli u 38. minuti, no Hrvatska je ubrzo uzvratila i bila blizu izjednačenja preko svog kapetana Luke Modrića.
Iskusni veznjak zaprijetio je s ruba kaznenog prostora vanjskim dijelom kopačke i gađao dalji kut, no sjajnom reakcijom zaustavio ga je njegov bivši suigrač iz Real Madrida, Thibaut Courtois.
Belgijski vratar fantastičnom obranom spriječio je Modrića da u svom 197. nastupu za reprezentaciju dođe do 29. pogotka u najdražem dresu.
