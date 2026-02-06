Ružić neočekivano poražena na startu kvalifikacija Mastersa u Dohi

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije opravdala status favoritkinje te je poražena na startu kvalifikacija WTA 1000 turnira kojem je domaćin Doha, gdje je bila postavljena za sedmu nositeljicu.

U prvom kolu kvalifikacija od Ružić je bolja bila ukrajinska tenisačica Julia Starodubceva s uvjerljivih 6-2, 6-2.

Pratite na SK: Gotov je ždrijeb, evo tko otvara Davis Cup u Varaždinu!

Starodubceva je trenutačno 102. tenisačica na svijetu, dok je Ružić na 67. mjestu WTA ljestvice.

Od starta je Ukrajinka dominirala na terenu te je u prvom setu vrlo brzo pobjegla na 5-1, što joj je donijelo otvoreni put prema 1-0 u setovima.

U drugoj dionici Starodubceva je ključni break napravila kod vodstva 4-2. Ukrajinka više nije napravila korak unatrag te je ostvarila proboj prema drugom kvalifikacijskom kolu.