Ćorić ušao u finale challengera u Francuskoj, legendarni Švicarac spriječio hrvatski okršaj za naslov!

Podijeli :

xJuditxCartiel via Guliver

Na zemljanom ATP Challlenger turniru u francuskom Aix en Provenceu neće igrati dvojica hrvatskih tenisača nakon što je u polufinalu Švicarac Stan Wawrinka svladao Bornu Goju sa 6-4, 6-4.

U nedjeljnom meču odluke tako će igrati Wawrinka i Borna Ćorić koji je ranije u polufinalu svladao 21-godišnjeg Peruanca Ignacija Busea, 210. igrača na svijetu, sa 4-6, 6-2, 6-3. Ove godine Ćorić je već osvojio tri ATP Challenger turnira, u Luganu, Thionvilleu i Zadru.

U prvom setu dvoboja Wawrinke i Goje presudio je jedan break, 40-godišnji Švicarac ga je napravio kod 1-1. Trostruki Grand Slam pobjednik je u drugoj dionici do breaka došao kod 2-2, ali je Gojo uspio vratiti taj break minusa. Kod 3-4 je jedini put oduzeo servis Švicarcu samo da bi odmah u idućem gemu Wawrinka opet došao do breaka i prednosti koju je sačuvao do kraja.

Na ATP i Challenger turnirima Wawrinka i Ćorić su u karijeri igrali pet puta, a Švicarac vodi 4-1.