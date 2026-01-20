Braniteljica naslova u Australiji teškom mukom svladala Ukrajinku koja je donedavno predstavljala Hrvatsku

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

Američka tenisačica Madison Keys plasirala se u drugo kolo Grand Slam turnira u Melbourneu, a prošlogodišnja pobjednica Australian Opena pobijedila je Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu u prvom kolu sa 7:6 (6), 6:1.

Tridesetogodišnja Amerikanka priznala je da je na početku svog prvog meča bila jako nervozna i rezervirana. Izgubila je prva četiri gema na središnjem terenu od Rod Laver, ali se onda jednostavno sabrala i pronašla način da svlada otpor svoje pet godina starije protivnice iz Kijeva, koja je 92. na WTA ljestvici. Olinjikova je inače donedavno predstavljala Hrvatsku, a sada se ipak vratila u rodnu reprezentaciju.

Prije godinu dana Keys je u velikom finalu poznatog turnira u zemlji pobijedila vodeću Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov. Potom u ostatku prošlogodišnje sezone nije osvojila više nijedan turnir, a i ovogodišnju sezonu je loše započela, ispala je nakon četvrtfinalnih mečeva u Brisbaneu i Adelaideu.

“Na početku sam igrala previše rezervirano i nisam imala samopouzdanja. Onda sam jednostavno pronašla bolji osjećaj na terenu i prošla u sljedeće kolo, što je trenutno najvažnije“, rekla je braniteljica naslova, koja će se nakon uvodne pobjede u sljedećem kolu suočiti sa sunarodnjakinjom Ashlyn Krueger, koja je bila bolja od Čehinje Sare Bejlek 6:3, 6:3.