Prošle godine osvojila Australian Open, sada je sunarodnjakinja izbacila u osmini finala

Američka tenisačica Madison Keys, pobjednica prošlogodišnjeg Australian Opena, ove je godine zapela u Melbourneu u osmini finala, bolja je od nje bila sunarodnjakinja Jessica Pegula sa 6:3, 6:4.

U oba seta Pegula je stvorila startnu prednost. U prvoj dionici je povela 3:0, a u drugom setu 4:1. U oba slučaja Keys je dolazila blizu povratka u igru, ali je i ostala kratka te je nakon jednog sat i 18 minuta igre morala priznati poraz.

Kao i obično, Keys je imala veći broj izravnih poena od suparnice, u ovom slučaju 26:14, ali je i daleko više poklanjala suparnicu neforsiranim pogreškama (28-13).

U četvrtfinalu slijedi još jedan američki dvoboj. Pegula će igrati protiv Amande Anisimove koja je teže od očekivanoga sa 7:6(4), 6:4 svladala Kineskinju Xinyju Wang.

Cijeli je meč Wang odlično odigrala i dobro je parirala favoritkinji, ali je ipak za nijansu bila slabija u oba seta. Time je 24-godišnja Anisimova na dobrom putu nastavka odličnih igara na Grand Slam turnirima. Na posljednja dva je igrala finale, u Wimbledonu i na US Openu prošle godine, ali je iz oba finalna meča izašla kao poražena.

Vrlo lako je četvrtfinale izborila Jelena Ribakina. Kazahstanka je ispustila tek četiri gema protiv belgijske igračice Elise Mertens, slavila je sa 6:1, 6:3. U četvrtfinalu će Ribakina igrati protiv pobjednice meča u kojem se sastaju druga nositeljica Poljakinja Iga Šwiatek i Australka Maddison Inglis.