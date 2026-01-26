Dvije pobjede u jednom danu za Matu Pavića na Australian Openu

Australian Open 26. sij 202611:39 0 komentara
Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hrvatski tenisač Mate Pavić, nakon što se plasirao u četvrtfinale turnira parova na Australian Openu, isto je učinio u konkurenciji mješovitih parova.

Pavić i srpska tenisačica Aleksandra Krunić svladali su Australce Matthewa Romiosa i Mayu Joint sa 6:4, 6:3. Točno sat vremena trebalo je hrvatsko-srpskoj kombinaciji, petim nositeljima, za slavlje, a vrijedi istaknuti da je u drugom setu bilo čak šest break gemova od ukupno devet odigranih.

POVEZANO

U četvrtfinalu Pavića i Krunić čeka novi dvoboj protiv australske kombinacije, ovaj put protiv Peersa i Gadecki.

Ranije je četvrtfinale u ovoj konkurenciji izborio hrvatski igrač Nikola Mektić i njegova partnerica Amerikanka Taylor Townsend. Oni će se za proboj u polufinale boriti protiv Amerikanca Harrisona i Ruskinje Kromačeve. Mektić i Townsend su postavljeni za četvrte nositelje.

Slave li Pavić i Mektić sa svojim partnericama u četvrtfinalu igrat će međusobno u polufinalu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)