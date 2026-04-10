Zverev svladao talentiranog Fonsecu i postao prvi polufinalist u Monte Carlu

Nijemac Alexander Zverev, treći na svjetskoj rang listi, plasirao se u polufinale ATP Monte Carlo Mastersa 1000 pobijedivši Brazilca Joaoa Fonsecu 7-5, 6-7 (3/7), 6-3.

Dvadesetosmogodišnjak iz Hamburga igrat će svoje treće polufinale u Kneževini nakon 2018. i 2022. godine. Za prolaz u finale suočit će se ili s Kanađaninom Félixom Auger-Aliassimeom ili s Talijanom Jannikom Sinnerom, Zverevovim velikim rivalom koji ga je pobijedio u polufinalima u Indian Wellsu i Miamiju.

Zverev je jedva dobio prvi set protiv 19-godišnjeg Brazilca, koji je u drugom setu gubio s 1-3, a onda se vratio s četiri gema zaredom i nakraju u “tie-breaku” izjednačio u setovima. U posljednjem setu, Brazilac je izgubio dvoj servis kod 2-3 i treći tenisač svijeta je došao do pobjede.