Tsitsipas opleo po Ivaniševiću?: ‘Teško je raditi s diktatorima’

Grčki tenisač je imao intrigantne komentare...

Goran Ivanišević je tijekom Wimbledona u intervjuu za Sport Klub kritizirao Stefanosa Tsitsipasa, s kojim je počeo surađivati sredinom lipnja, rekavši da ‘nikada nije vidio nespremnijeg tenisača i da je on sada s ovakvim koljenom triput spremniji’.

Grk je dugo šutio, a sada se oglasio u Ateni, gdje je na jednoj lokalnoj manifestaciji odgovorio na pitanje da komentira riječi svog trenera.

“Kada radim s pravim ljudima koje sam ja izabrao i koji me čine opuštenim, to je prava atmosfera. To ne znači da ću ja prestati trenirati kad poželim ili birati koliko ću trenirati. Postoje ljudi koji znaju koliko naporno radimo i što želimo postići, a ipak uspijevaju zadržati prijateljsku atmosferu. Vrlo je teško imati diktatora i ljude koji negativno pričaju, a ti ne osjećaš da su ti bliski kao obitelj”, prenosi SportKeeda njegovu izjavu.

Jesu li ove posljednje riječi bile upućene Ivaniševiću, zna samo Tsitsipas, ali to djeluje prilično logično jer je hrvatski trener negativno govorio o njemu. Zbog toga su ga već kritizirali neki kolege.

Znači li to da je njihova suradnja završena, u ovom trenutku znaju samo njih dvojica. Ivanišević je tijekom Wimbledona najavio da će raditi zajedno na turniru u Umagu, no Tsitsipas je otkazao nastup u Stella Marisu. S druge strane, prošlog tjedna igrao je Hopman kup u Bariju pa je možda logično da se treba malo odmoriti.

Grčki tenisač najavljen je kao sudionik predstojećeg Masters 1000 turnira u Torontu, gdje će se puno više znati o ovoj situaciji.

