VIDEO / Mektić i Krajicek spasili pet meč-lopti pa u drami stigli do osmine finala Wimbledona

U izjednačenom dvoboju nijedan par nije uspio napraviti break. Prvi set pripao je Bjelorusu i Meksikancu nakon tie-breaka, no Mektić i Krajicek uzvratili su na isti način u drugoj dionici.

Prava drama uslijedila je u odlučujućem tie-breaku trećeg seta. Liutarevič i Reyes-Varela poveli su 9:4 i imali čak pet meč-lopti, ali su Mektić i Krajicek priredili spektakularan preokret, osvojili osam od posljednjih devet poena i slavili s 12:10 za plasman među 16 najboljih parova.

U osmini finala čekat će pobjednika susreta između Talijana Andree Vavassorija i Simonea Bolellija te Nizozemca Jespera de Jonga i Francuza Valentina Royera.