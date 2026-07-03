Oglasio se Matanovićev frizer i nasmijao javnost pitanjem koje si svi postavljaju

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Nakon bolnog ispadanja Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva zbog spornog zaleđa i poništenog pogotka, u centru pažnje javnosti našao se napadač Igor Matanović i njegova – kosa.

Budući da je sam napadač priznao kako je loptu u ključnom trenutku vjerojatno “malo okrznuo” kosom, što je u kombinaciji s ugrađenim čipom u lopti i VAR tehnologijom presudilo Vatrene, cijelu situaciju odlučio je okrenuti na šalu Luka Grbac, mladi stilist odgovoran za frizure naših reprezentativaca.

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Frizer se oglasio na svom Instagram profilu uz fotografiju s našim napadačem, šaljivo se obrativši pratiteljima:

“Jesam li ga trebao ošišati nakratko?”

Pod njegovom se objavom u kratkom roku skupio veliki broj komentara navijača koje je ova dosjetka uspjela nasmijati u teškim nogometnim trenucima. Među brojnim porukama i idejama kako spriječiti slične situacije u budućnosti, najviše se istaknuo jedan komentar koji je ponudio radikalno rješenje za idući turnir: “Sljedeći put sve ih na ćelavo ošišaj!”