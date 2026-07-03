Mijatović nakon pobjede Hrvatske sa 73 razlike: ‘Imamo zajedničku misiju’

Sjajna utakmica i sjajna predstava svih igrača, odnosno cijele momčadi, rekao je Tomislav Mijatović, izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije, koja je s čak 123-50 pobijedila Cipar u Limassolu.

Bila je to četvrta pobjeda u petom nastupu Hrvatske u prvom krugu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo , a konačnih +73 dovoljno govori koliko su hrvatski košarkaši bili dominantni u ovom susretu.

„Momčad je napravila upravo ono o čemu smo govorili protekla dva tjedna otkako smo se okupili, graditi i nadograđivati svoj identitet iz utakmice u utakmicu te svaku utakmicu igrati jednako, bez obzira na stanje na semaforu. Ono što su danas igrači pokazali zaista zaslužuje maksimalne pohvale i priznanje. Bez obzira na razliku u kvaliteti ili na rezultat, nitko ni u jednom trenutku nije napravio korak unatrag“, komentirao je izbornik Mijatović.

„Nalazimo se u fazi koju volim nazivati skupljanjem bodova. Dečki su to prihvatili i imamo zajedničku misiju, osvajati bodove koji nas drže na prvom mjestu. Znamo koliko je truda potrebno da bi ostali na toj poziciji i želimo nastaviti rasti, zadržati vrh ljestvice i približavati se našim konačnim ciljevima“, dodao je Mijatović.

Ivica Zubac je postigao 24 poena uz 11 skokova, Dario Šarić je uz 21 poen imao 10 skokova i 5 asistencija, David Škara je zabio 18 poena, dok je Mario Hezonja ostvario „triple-double“ učinak, 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija.

„Dio po dio nadograđujemo igru. Trenerovo veliko povjerenje i sloboda koju nam daje pretvaraju se u našu maksimalnu odgovornost na terenu. Rezultati to potvrđuju, a momčad to pokazuje svojom igrom. Ne zanimaju me suparnici. Zanima me isključivo naša momčad, kemija koju smo izgradili i želja da nastavimo razvijati svoju igru, kao što trener stalno naglašava, te nastavimo skupljati bodove. Za nekoliko dana očekuje nas nova utakmica. Sada ćemo se maksimalno odmoriti i pripremiti kako bi ponovno dali sve od sebe i ostvarili novu pobjedu“, izjavio je nakon susreta Mario Hezonja.

U drugom ogledu petog kola ove skupine E Njemačka je u Rigi svladala Izrael s 92-86. Hrvatska je ranije osigurala proboj prema drugom krugu kvalifikacija, a ovom je pobjedom ostala na vrhu ljestvice s omjerom 4-1 koliko ima i druga Njemačka. Treći Izrael je na 2-3, a Cipar sada ima omjer 0-5.

U posljednjem, šestom kolu ove skupine Hrvatska će 6. srpnja u Osijeku igrati protiv Izraela od 20 sati, a sastaju se još Njemačka – Cipar.