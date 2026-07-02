Šokantna odluka hrvatskog tenisača: Nedavno je bio u TOP 200, a sad odlazi na koledž

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Hrvatski tenisač Matej Dodig prije nekoliko dana upisao je svoju drugu pobjedu u Grand Slam kvalifikacijama. To je učinio u prvom kolu kvalifikacijama Wimbledona protiv Frederica Ferreire Silve. Svoju prvu Grand Slam pobjeu ostvario je u svibnju u kvalifikacijama Roland Garrosa.

Mladi Osječanin bio je i u TOP 200 ove godine pa je zato uspio izboriti treće uzastopne kvalifikacije Grand Slama. To je bio pokazatelj da se Dodig nalazi na pravom putu, no u srijedu navečer stigle su šokantne vijesti.

Naime, trenutačno peti hrvatski reket odlučio se za odlazaka na koledž u Sjedinjene Američke Države. Tu vijest objavili su sa Sveučilišta u Texasu gdje su poželjeli dobrodošlicu Dodigu.

Nije to prvi slučaj da Hrvat odlazi na koledž jer je Borna Gojo već bio na Sveučilištu Wake Forest, a na istom mjestu studirat će i Emanuel Ivanišević. Tu vrijedi spomenuti i Bornu Devalda (Westcliff), Božu Baruna (Arkansas), Nou Vukadina (Clemson), Vida Marića (Alabama) i slične koji su se odlučili na taj potez u karijeri.

No, nijedan od njih nije se odlučio na to nakon što je već napravio pomak u svojoj profesionalnoj karijeri. Iako Dodig može zarađivati od koledža, u slučaju nastupa na ATP i Grand Slam turnirima on novčanu nagradu od turnira ne bi mogao primati.

Lani smo na Wimbledonu imali slučaj Olivera Tarveta koji je izborio okršaj s Carlosom Alcarazom, a nije smio prihvatiti nagradu. Istu situaciju imala je i Maya Joint koja također igra koledž tenis.