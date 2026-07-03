VIDEO / Pavić i Arevalo izborili osminu finala Wimbledona

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Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u petak u osminu finala Grand Slam turnira u Wimbledonu.

Njih su dvojica nakon dva sata i četiri minute svladali britanski par kojeg čine David Stevenson i Marcus Willis sa 6-1, 6-7 (4), 6-4.

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U prvom setu su Pavić i Arevalo suparnicima tri puta oduzeli servis, no u drugom setu Stevenson i Willis su pružili jači otpor i nisu ni jednom izgubili svoj početni udarac. Odluka je pala u tie-breaku i Stevenson i Willis su izjednačili na 1-1 u setovima, U odlučujućem trećem setu Pavić i Arevalo su jednom oduzeli servis za vodstvo 4-3 i to je bilo dovoljno za pobjedu.

U osmini finala će igrati protiv pobjednika iz susreta između nizozemsko-američke kombinacije koju čine Jean-Julien Rojer i Theodore Winegar te monegaško-francuske kombinacije na drugoj strani Hugo Nys i Edouard Roger-Vasselin.