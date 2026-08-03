Prvi reket SAD-a srušio španjolsku senzaciju i osvojio ATP naslov nakon 14 mjeseci čekanja

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AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Najbolje rangirani američki tenisač Taylor Fritz (ATP - 9.) prekinuo je niz od četiri poraza u finalima na ATP Touru i nakon 14 mjeseci čekanja je došao do svog 11. naslova pobijedivši u finalu ATP 500 turnira u Washingtonu Španjolca Rafaela Jodara (ATP - 15.) sa 7-6 (2), 6-4.

Ovaj je meč trebao biti odigran još u nedjelju, ali je zbog nevremena u glavnom američkom gradu dvoboj odgođen do ponedjeljka.

U prvom setu nijedan od tenisača nije imao priliku za oduzimanje servisa, a Fritz je bio puno bolji u ‘tie-breaku’ što mu je donijelo prednost. U drugoj dionici je Amerikanac uz dva ‘breaka’ došao do prednosti 3-0, ali je u četvrtom gemu i on izgubio servis.

Fritz je prednost jednog ‘breaka’ zadržao do desetog gema u kojem je servirao za pobjedu i došao do dvije meč-lopte (40-15). Ostao je bez realizacije, ali je onda imao još dvije prednosti, ali ni u tim trenucima nije uspio doći do pobjede pa je 19-godišnji Španjolac uspio izboriti loptu za 5-5.

No, tada je Jodar s tri uzastopne pogreške pomogao 28-godišnjem Amerikancu da se konačno domogne naslova u ovoj godini, u kojoj je izgubio prva tri finala (Dallas, Stuttgart, Halle).

Za Fritza je ovo bilo 23. finale u karijeri, a Jodar je po drugi put igrao za naslov, no ostao je na jednom osvojenom ove godine u Marakešu.

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