Ivanišević se prvi put oglasio nakon razlaza s Tsitsipasom: ‘Njega jedino tata može trenirati’

Popularni 'Zec' je prvi put javno komentirao prekid suradnje s grčkim tenisačem.

Nakon što je sinoć grčki tenisač Stefanos Tsitsipas objavio vijest o raskidu suradnje s Goranom Ivaniševićem, danas se i sam Ivanišević prvi put javno oglasio u sklopu HRT-ove uvodne emisije ATP turnira u Umagu.

Na upit o razlozima prekida, Ivanišević je uz osmijeh rekao: “Trebao sam biti u Torontu, ali bit ću na Čiovu…”

Nakon kratke šale, iznio je više detalja o završetku zajedničkog rada:

“Jučer smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugome, on je odlučio ponovno pokušati s tatom, ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega trenirati, jest njegov tata. S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je obiteljski projekt. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gdje jest. I jučer sam mu rekao da se ništa neće promijeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži.”

Još tijekom zajedničke suradnje, Ivanišević je javno iznio kritike na račun Tsitsipasove igre. Učinio je to u emisiji Sport Kluba, sada je pojasnio što je time želio reći:

“To se napuhalo, niti sam ga uvrijedio… Sve sam ja to njemu rekao, nije da sam mu to govorio iza leđa. Sad je ispalo da više ništa ne smiješ ni reći. Iskreno sam to rekao, da napravim neki efekt. Takva je to generacija. Nažalost, tako je, svi to vide. Osjeća i on to sam, i zna. Ako nisi psihički, fizički, mentalno spreman. Pogotovo mentalno da igraš par sati s najboljima, onda nemaš šanse igrati tenis. On mentalno jednostavno u Wimbledonu nije bio spreman igrati, nadam se da će uspjeti pronaći taj put. Želim mu sve najbolje, znamo koje je on rezultate imao, nije on zaboravio igrati tenis”, zaključio je Ivanišević.