Hrvatska ima novog TOP 100 igrača: Prižmić izborio elitu plasmanom u polufinale Monze

xxMarinxFranovx via Guliver Image

Hrvatski tenis skoro je tri godine čekao na ovaj trenutak, a to je novo lice u društvu TOP 100 tenisača.

Još od Borne Goje koji je prolaskom u osminu finala US Opena 2023. godine probio granicu 100 najboljih tenisača Hrvatska nije imala debitantna u tom društvu, sve do danas.

Naime, Dino Prižmić je petak otvorio s jednim ciljem, a to je pobjeda koja bi ga gurnula u TOP 100. Do nje je u četvrtfinalu ATP Challengera u Monzi i došao. S 2-0 u setovima porazio je Francuza Valentina Royera te je osigurao 95. mjesto na ATP ljestvici uživo.

Splitski tenisač dobro je otvorio meč te je do breaka stigao u četvrtom gemu prvog seta. Tu prednost lakoćom je obranio za 6:3 u prvoj dionici igre. U drugom setu Francuzu je servis oduzeo u petom gemu, a onda je ponovio istu proceduru kao u prvom setu. Povećao je svoju prednost te je sa 6:3, 6:2 izborio polufinale gdje će igrati protiv pobjednika meča između dvojice Talijana Stefana Travaglije i Mattije Belluccija.