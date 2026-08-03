Krovinović se emotivnom porukom oprostio od Hajduka: ‘Zatvaram najljepše poglavlje svog života’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Bivši veznjak Hajduka emotivnom se porukom oprostio od splitskog kluba.

Filip Krovinović oprostio se od Hajduka emotivnom porukom objavljenom nekoliko dana nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa splitskim klubom i potpisao za brazilski Gremio. Nakon pet godina provedenih na Poljudu, tijekom kojih je osvojio dva Hrvatska kupa i bio jedan od najvažnijih igrača momčadi, zahvalio se navijačima, suigračima, klubu i obitelji.

Njegovu oproštajnu poruku prenosimo u cijelosti:

“Danima već smišljam odakle krenuti i što reći, koju poruku poslati? Tako bi barem rekla ona legenda s YouTubea. Šalu na stranu. Toliko misli u glavi, a teško ih posložiti u red. Kažu da je najgore nešto napraviti kad ti nije po volji ili ne želiš, a oproštajnu poruku vama stvarno teškog srca pišem. Nakon pet godina, dva hrvatska kupa i 192 nastupa danas moram napisati riječi koje nije lako napisati.

Od malih nogu sanjao sam da nosim dres našeg Hajduka. Za mene je to bila najveća čast i privilegija koju mi je nogomet do sada pružio. Branio sam ga dušom, imao sam ogromnu odgovornost i davao svoj maksimum na svakom treningu i svakoj utakmici jer sam uvijek znao koliko ovaj klub znači vama, a vjerujte mi, znači i meni.

Sudbina je odlučila da mi posljednja utakmica bude ona u kojoj sam se ozlijedio. To mi je možda i najtužniji trenutak u ovih pet sezona jer nisam imao priliku oprostiti se od vas onako kako sam želio. Međutim, život piše čarobne priče pa je tako napisao i moju jer tko zna što budućnost nosi.

Posebna riječ ide za vas, najbolje navijače na svijetu. Hvala vam na bezuvjetnoj ljubavi, na svakoj zastavi, svakoj pjesmi, svakom gostovanju, na lijepim i ružnim riječima, pa čak i na svakom zvižduku, jer sve me to guralo naprijed i budilo, kako biste vi rekli, ‘dišpet’ u meni. Hvala što ste bili uz nas u najboljim, ali prije svega u najtežim trenucima.

Uspjeli ste svaki put kada bi ‘Tutti Frutti’ odjeknuo Poljudom učiniti da ne budemo samo nas jedanaestorica na terenu, nego tisuće ljudi koji sanjaju isti san. Taj san, nažalost, nismo ostvarili do kraja, ali to ne umanjuje sve lijepe uspomene, uspjehe i trenutke koje smo zajedno proživjeli tijekom ovih pet godina i nadu koju smo probudili za još uspješniju budućnost Kluba.

Hvala mojim suigračima koje danas zovem prijateljima (burke1, burke 2, burke3…) jer sam stvarno stekao prijatelje za cijeli život. S vama nikada nisam prestao vjerovati ni sanjati da možemo napraviti velike stvari. Nakon svakog pada podizali smo jedni druge i nikada nismo dopustili da nam porazi oduzmu želju.

Biti dokapetan i kapetan u nekoliko utakmica ove momčadi (ee, dokapetan i kapetan Hajduka, pa o čemu mi pričamo, sad kad kažem ovo, naježim se) bila je stvar koju nikada neću zaboraviti jer voditi vas na terenu i izvan njega jedna je od najmoćnijih stvari koje sam doživio u životu i muito obrigado zbog toga.

Hvala mojoj obitelji koja mi je uvijek bila najveća podrška, u najljepšim trenucima i najtežim porazima. Vi ste moja sigurna luka kada me nogomet nagradi, ali i kada me baci na koljena. Na ovom putu nikada nisam bio sam jer ste uvijek bili uz mene i zbog vas sam danas čovjek kakav jesam.

Iako je došao trenutak da zatvorim najljepše poglavlje svog života i krenem prema novim izazovima, mogu samo reći da sam najsretniji čovjek na svijetu i da će Hajduk i svi njegovi navijači zauvijek ostati dio mene.

Sve ću vas pamtiti zauvijek.

Svi mi već falite.

Voli vas vaš Burke.”

Krovinović je s brazilskim klubom iz Porto Alegrea potpisao ugovor do 2028. godine.