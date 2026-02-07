Borna Gojo izborio prvo Challenger finale nakon više od godinu dana

Podijeli :

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver Image

U subotu navečer je na ATP Challengeru u američkom Clevelandu Borna Gojo lovio svoje prvo finale nakon listopada 2024. godine. Njegov protivnik u polufinalu bio je Amerikanac Joshua Sheehy. Splićanin je svoju sjajnu formu nastavio i u subotu te je slavio s 2-0 u setovima (6:3, 7:6).

Gojo je odlično otvorio meč. Svoj početni udarac čuvao je suvereno, a onda je u trećem gemu meča ljevorukom Sheehyju oduzeo servis. Problema do kraja seta nije imao te je sa 6:3 napravio veliki korak prema pobjedi.

U drugom setu je nešto duže Sheehy odolijevao pritiscima Splićanina, ali je u petom gemu seta uz brojne pogreške praktički poklonio break Goji. Hrvatski tenisač je tu prednost čuvao do 5:4 kada je trebao odservirati za meč, ali je dobar gem tada odigrao Sheehy te je s ekspresna četiri poena poravnao na 5:5 u gemovima. Imao je Gojo u sljedećem gemu 15-30 te se činilo da bi mogao ponovno do breaka, ali je Amerikanac zadržao mirnoću te je došao na gem od osvajanja seta.

Amerikanac je ubrzo došao i na poen od osvajanja seta, ali je Splićanin uspio servis winnerom spasiti set-loptu te se otišlo u tie-break. Tamo je Gojo imao prednost mini breaka koju je ispustio dvostrukom greškom. Imao je potom i meč-loptu kod 6-5 koju je Sheehy spasio as servisom, a onda je Gojo morao spašavati drugu set-loptu Amerikanca. Uspio je i to napraviti te je ubrzo stigao do druge meč-lopte. Ni nju nije iskoristio zbog dobrog servisa Sheehyja, ali je zato kod 8-8 Amerikanac promašio lagani volej i Gojo je dobio treću meč-loptu koju je i iskoristio za pobjedu 6:3, 7:6(8).

Ovim slavljem plasirao se u svoje prvo finale nakon više od godinu dana. U listopadu 2024. godine igrao je u finalu Challengera u Sioux Fallsu.

Tamo je u finalu porazio Coltona Smitha, a sudbina je odlučila da u Clevelandu naleti na istog protivnika. Tada je Splićanin slavio sa 6:1, 7:5. Treba napomenuti da se meč igrao u sličnim uvjetima, a to znači da se igrao u dvorani na tvrdoj podlozi. Smith je inače drugi nositelj turnira te 161. tenisač svijeta.