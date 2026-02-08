Auger-Aliassime do naslova u Montpellieru

Podijeli :

xRogerxParkerx via Guliver

Kanađanin Felix Auger-Aliassime osvojio je naslov pobjednika na ATP turniru tenisača u Montpellieru, prvi je nositelj u finalu svladao domaćeg veterana Adriana Mannarina sa 6-3, 7-6 (4).

Za 25-godišnjeg Auger-Aliassimea ovo je deveti osvojeni ATP naslov u karijeri u 21. odigranom finalu.

S druge strane, 37-godišnji Mannarino je ostao na pet osvojenih turnira, a ovo mu je bio 11. poraz u finalu.

No, ovoga tjedna u Montpellieru je po prvi put stigao ovako daleko na turniru još od 2023. godine.

