Antonia Ružić ušla u glavni ždrijeb turnira u Nottinghamu

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AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 58.) plasirala se u glavni ždrijeb WTA 250 turnira na travnatoj podlozi u Nottinghamu, gdje je u nedjeljnom, završnom kolu kvalifikacija nakon iscrpljujuće i napete borbe svladala Australku Taylu Preston (WTA - 126.) sa 6-3, 6-7 (6), 7-5.

Kad je Ružić povela sa 6-3, 5-2, činilo se da ide prema uvjerljivoj i brzoj pobjedi, ali je ostala bez meč-lopte i izgubila četiri gema zaredom. Uspjela je izboriti ‘tie-break’ u kojem je australska tenisačica nadoknadila zaostatak od 0-3 i 3-5 te odvela meč u treći set.

Preston je u njemu imala vodstvo od 3-1, no Antonia je osvojila sljedeća četiri gema i servirala za pobjedu, ali je ponovno ostala bez realizacije. Međimurka je uspjela odservirati za vodstvo 6-5, a onda je bez izgubljenog poena napravila ‘break’ za pobjedu.

No, zbog brojnih otkaza Ružić bi se plasirala u glavni ždrijeb i kao “sretna gubitnica”, ali joj je ova pobjeda donijela dodatnih šest WTA bodova i injekciju samopouzdanja.

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