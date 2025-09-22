Alcaraz u razgovoru s košarkaškom legendom otkrio planove za završnicu sezone

Podijeli :

AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

Pau Gasol i Carlos Alcaraz, koji su među najboljim španjolskim sportašima svih vremena, susreli su se nakratko tijekom Laver Cupa u San Franciscu.

U razgovoru s legendarnim košarkašem, 22-godišnji Alcaraz otkrio je svoje planove za kraj sezone.

„ATP Finals, Davis Cup – želim biti u vrhunskoj formi kako bih vidio možemo li pobijediti“, rekao je Alcaraz.

U svojoj karijeri, Carlitos je već osvojio šest Grand Slam naslova, ali Španjolska nije osvojila Davis Cup od 2019. godine.

Alcaraz talks with Gasol about his schedule and confirms he will be at the Davis Cup Finals🗓️🥎: ” ATP Finals and then the Davis Cup I want to be in top form to see if we can get it ” 💪 pic.twitter.com/0EfPmXCqX3 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 22, 2025

Završni turnir Davis Cupa igrat će se u Bologni od 18. do 23. studenog, a Španjolska će se u četvrtfinalu sastati s Češkom.

Ako prođu, Alcaraz i njegovi suigrači će se u polufinalu suočiti s pobjednikom susreta Argentine i Njemačke.