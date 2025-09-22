Alcaraz u razgovoru s košarkaškom legendom otkrio planove za završnicu sezone

Pau Gasol i Carlos Alcaraz, koji su među najboljim španjolskim sportašima svih vremena, susreli su se nakratko tijekom Laver Cupa u San Franciscu.

U razgovoru s legendarnim košarkašem, 22-godišnji Alcaraz otkrio je svoje planove za kraj sezone.

ATP Finals, Davis Cup – želim biti u vrhunskoj formi kako bih vidio možemo li pobijediti“, rekao je Alcaraz.

U svojoj karijeri, Carlitos je već osvojio šest Grand Slam naslova, ali Španjolska nije osvojila Davis Cup od 2019. godine.

Završni turnir Davis Cupa igrat će se u Bologni od 18. do 23. studenog, a Španjolska će se u četvrtfinalu sastati s Češkom.

Ako prođu, Alcaraz i njegovi suigrači će se u polufinalu suočiti s pobjednikom susreta Argentine i Njemačke.

