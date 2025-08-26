Alcaraz napravio drastičnu promjenu za US Open pa otkrio tko je ‘krivac’ za to

Podijeli :

Jeenah Moon via Guliver

Carlos Alcaraz je bez većih problema prošao u drugo kolo, pobijedivši Reillyja Opelku 6:4, 7:5, 6:4, a zatim je uz svoj karakteristični osmijeh objasnio zašto je skroz ošišao kosu.

“Jednostavno, kosa mi je bila preduga, imao sam veliku želju ošišati se.”

A onda je otkrio “krivca” za ovu frizuru:

“Brat i ja smo bili sami, nije bio dobar s mašinicom za šišanje, pa mi je puno skratio kosu. Jedini način da mi popravi kosu bio je da me potpuno ošiša. Zato je ona ovakva. Iskreno, ne mislim da je to loše. Ne volim imati dugu kosu, ionako će brzo narasti. Jednostavno se tako dogodilo.”

Ne krije da ga iznenađuje reakcija ljudi:

“Ima onih kojima se to sviđa, kao i drugih. Sve mi je to jako zabavno. Bilo mi je zabavno kad sam vidio svoju sliku na ekranu kako izlazim na stadion. Nadam se da mi je pomogla da budem malo brži.”

Najviše ga je nasmijala reakcija Francesa Tiafoea:

“Vidio sam video, rekao je da mi je kosa užasna, ali znam da laže. Meni je rekao da je dobra. Više mu neću vjerovati.”

Iako je pobijedio u tri seta, nije bilo lako protiv Opelke, s 2.11 metara najvišeg tenisača na svijetu.

“Teško je pronaći ritam protiv njega. Ima odličan servis i jako je teško dobiti dobar osjećaj s osnovne linije. Bilo je nezgodno prvo kolo, ali zadovoljan sam kako sam igrao. Dobro sam vraćao, što je najvažnije protiv suparnika poput njega.”

Osim titule, Jannik Sinner i on u New Yorku bore se za prvo mjesto. Tko god postane prvak, osvanut će na broju 1, ali ako nitko od njih dvojice ne osvoji, onda Španjolac ima više šansi. Dovoljno je da ode kolo dalje, iako ima više kombinacija.

“Ne razmišljam toliko o tome. Siguran sam da on ne osjeća pritisak. Obojica ćemo pokušati pružiti maksimum. Cilj za obojicu je osvojiti turnir.”

Sljedeći suparnik je Mattia Bellucci, 65. na svijetu. Kinez Shang mu je predao u trenutku kada je Talijan vodio 7:6 (7:0), 6:3, 3:0. OVDJE pogledajte Alcarazovu novu frizuru.