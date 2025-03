Usik: Želim postati apsolutni prvak u teškoj kategoriji

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar, File via Guliver Images

Kako bi nastavio financijski podržavati svoju zemlju, koja je opustošena ratom protiv Rusije, ukrajinska boksačka legenda Oleksandr Usik kaže da je spreman nastaviti se boriti i ponovno postati apsolutni svjetski prvak u teškoj kategoriji.

Ovaj 38-godišnji boksač, koji je služio kao dragovoljac na početku rata, koristio je rat kao pokretačku snagu kad god je zakoračio u ring od ruske invazije u veljači 2022.

“Predstavljati Ukrajinu na svjetskoj sportskoj pozornici, širiti istinu o ratu i pružati financijsku potporu našoj vojsci i civilima – to je također snažna motivacija za mene da ostanem u profesionalnom boksu još malo”, rekao je Usik, koji je u veljači objavio da se želi boriti u još dvije borbe prije nego što objesi rukavice.

Boksač, koji drži sve pojaseve osim IBF pojasa – ispražnjenog u lipnju 2024. i sada u vlasništvu Britanca Daniela Duboisa – bio je velikodušan od početka sukoba, kaže on.

“Tijekom posljednje tri godine moja je zaklada prikupila milijune eura od raznih donatora za potporu vojsci, obnovi i humanitarnim projektima.

Heroji prošlosti i ukrajinski heroji današnjice, koji brane našu domovinu u oružanim snagama, inspiriraju me”, kazao je Usik.

Mašući sabljom Ivana Mazepe, ukrajinskog heroja iz 17. stoljeća koji se borio protiv ruske dominacije i za samoodređenje svoje zemlje, slavio svoju drugu pobjedu protiv Britanca Tysona Furyja u prosincu u Rijadu, što mu je omogućilo da zadrži svoje WBA, WBC i WBO pojaseve.

“Ključno je pokazati da Ukrajina nije Rusija”, objašnjava. “To je nacija koja se 300 godina opirala Ruskom Carstvu, kakav god oblik ono poprimilo tijekom vremena.”

Presudila je i ostavština njegovog oca – također imena Oleksandr – bivšeg vojnika sovjetske vojske tijekom okupacije Afganistana iz kojeg se dvaput vraćao ranjen.

“Moj otac je bio čvrst čovjek, to je sigurno. Usadio mi je željeznu disciplinu, ali me naučio i da vjerujem u sebe. On je bio prvi koji mi je rekao da ću postati prvak – iako nitko u to nije vjerovao i svi su mislili da je lud”, kazao je Usik.

Preminuo 2012. neposredno nakon Olimpijskih igara u Londonu, Oleksandr stariji mogao je svjedočiti olimpijskoj pobjedi svog sina, koji je svoju zlatnu medalju stavio u njegovu nemoćnu ruku nakon trijumfalnog povratka kući.

“Od njega sam naslijedio svoj borbeni duh, iako se nikada neću uspoređivati ​​s pravim ratnicima koji danas brane Ukrajinu na prvim linijama”, rekao je Usik.

Divljenje je ponekad obostrano – nekoliko vojnika ranjenih na fronti – uključujući osobe s amputacijama – otputovalo je u Saudijsku Arabiju u kolovozu 2022. kako bi svjedočili njegovoj pobjedi protiv Britanca Anthonyja Joshue.