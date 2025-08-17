UFC ima novog prvaka srednje kategorije

Podijeli :

via Guliver

Hamzat Čimajev novi je prvak UFC-ove srednje kategorije. Do titule je stigao uvjerljivom pobjedom protiv dosadašnjeg šampiona Dricusa du Plessisa, kojeg je svladao jednoglasnom odlukom sudaca. Borba je protekla u potpunoj dominaciji Čimajeva, ponajviše zahvaljujući njegovom vrhunskom hrvanju, pa u iščekivanju proglašenja pobjednika nije bilo nikakve dileme.

Već se neko vrijeme govorilo kako je Čimajev predodređen za pojas, no na tom putu usporavali su ga zdravstveni problemi i poteškoće s vizama. Ovim trijumfom upisao je 15. profesionalnu pobjedu u jednako toliko nastupa, dok u UFC-u ostaje neporažen sa savršenim omjerom 9-0.

Du Plessis je naslov osvojio u siječnju 2024. pobjedom nad Seanom Stricklandom, a potom ga uspješno obranio protiv Israela Adesanye te još jednom protiv Stricklanda. Poraz od Čimajeva njegov je prvi neuspjeh u UFC-u i tek treći u profesionalnoj karijeri. Posljednji koji ga je svladao bio je Roberto Soldić još u listopadu 2018. pod okriljem KSW-a.