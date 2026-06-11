Nastavlja se transferna saga Gvardiola: Evo što mu je poslao City

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nastavlja se transferna saga Joška Gvardiola. Iz dana u dan pojavljuje se nove vijesti o europskim velikanima koji su spremni izdvojiti bogatstvo za njegov potpis, a na sve je reagirao i njegov Manchester City s ponudom izdašnijeg ugovora.

Nije novost da je hrvatski branič s Građanima u pregovorima o produženju ugovora, no s obzirom na pojačan interes za njegove usluge, jasno je i da se očekuje još izdašnija ponuda Cityja.

Fabrizio Romano, talijanski stručnjak za transfere, sada tvrdi da mu je klub već poslao poboljšan ugovor te da vjeruju u njegov pozitivan odgovor.

“Manchester City je optimističan oko toga da će od Gvardiola dobiti zeleno svjetlo za produljenje ugovora. Klub mu je poslao novi ugovor s poboljšanim uvjetima i uvjeren je da će ga Hrvat prihvatiti”, piše Romano.

Zna se da su za njegove usluge najviše interesa pokazali Bayern i Real, a talijanski novinar jučer je tvrdio kako je upravo u Gvardiolu madridski klub pronašao idealno rješenje za obranu.

“Real smatra Gvardiola savršenim braničem. S obzirom na to da može igrati na pozicijama stopera i lijevog bočnog, upravo je onaj hibrid kojeg Real traži.”