Od danas na SP-u vrijedi i ‘Viniciusov zakon’, evo o čemu je riječ

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FIFA je potvrdila primjenu nove regulative koja bi mogla u potpunosti promijeniti način komunikacije među igračima na terenu.

Večeras kreće Svjetsko prvenstvo utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a samim time počinje vrijediti i novo pravilo. Naime, riječ je o pravilniku koji je u javnosti već dobio neslužbeni naziv “Vinicius zakon”, a prema njemu će igrači koji tijekom razgovora s protivnicima prekriju usta moći biti isključeni iz igre – bez upozorenja i bez odgode.

Sve su ‘potaknuli’ zvijezda madridskog Reala Vinicius i igrač Benfice Gianluca Prestianni koji je prekrio usta kada se obraćao Brazilcu tijekom utakmice Lige prvaka. Takva praksa sve je češća u nogometu, osobito zbog razvoja televizijskih kamera i tehnologije čitanja s usana.

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Benficin argentinski veznjak suspendiran je nakon istrage na tri utakmice, ali zbog homofobije. Priznao je kako je Viniciusu govorio da je “peder” te je zbog toga kažnjen, ali nije dokazano ono što je Vinicius tvrdio, da ga je vrijeđao rasistički.

Sve je dogovoreno na posljednjoj skupštini u veljači, odmah nakon utakmice Benfice i Reala.

“IFAB je na svojoj posebnoj sjednici održanoj u Vancouveru u Kanadi jednoglasno odobrio dvije promjene Pravila igre, koje je predložila FIFA, kako bi se riješilo diskriminirajuće i neprimjereno ponašanje”, stoji u izjavi IFAB-a.