Osvojio je Usikov pojas svjetskog prvaka, ali bez borbe u ringu

AP Photo/Francisco Seco via Guliver Images

Nelogičnosti svijeta profesionalnog boksa ne jenjavaju ni u 2025. godini, unatoč određenoj uređenosti koju je u tu sportsku sferu unio priljev saudijskog novca.

I dalje se događaju situacije poput ove. Oleksandr Usik, svjetski prvak u teškoj kategoriji, drugi je put u karijeri ostao je bez statusa neprikosnovenog svjetskog prvaka, iako nije izgubio nijednu borbu.

Briljantni Ukrajinac odlučio se odreći WBO pojasa, pa tako ostaje “ujedinjeni svjetski prvak”, jer još uvijek posjeduje pojaseve WBA, WBC i IBF.

Trenutačno nije poznato zbog čega je boksač s Krima odustao od WBO pojasa, ali razlog za takve poteze obično je želja prvaka da izbjegne borbe s “obveznim” izazivačima.

To znači da je sada privremena WBO titula Britanca Fabija Wardleyja “unaprijeđena” u regularnu.

Ovaj 30-godišnjak iz Ipswicha u profesionalnom je boksu od 2017. godine i ostvario je omjer od 20 pobjeda (19 KO) u isto toliko ulazaka u ring.

Ključnu pobjedu ostvario je 25. listopada, kada je tehničkim nokautom u 11. rundi zaustavio Josepha Parkera.

Nakon blistave amaterske karijere i potpune dominacije u kruzer kategoriji (do 90,7 kg), Usik je u teškoj kategoriji od 2008. godine. Prvi put je postao svjetski prvak 2021. godine, kada je pobijedio Anthonyja Joshuu.

Prvi put je neprikosnoveni prvak postao u svibnju 2024. godine pobijedivši Tysona Furyja, a potom je ostao bez IBF pojasa, koji je u međuvremenu osvojio Daniel Dubois. Posljednju borbu Usik je imao prošlog srpnja, kada je ponovno ujedinio četiri velike titule, pošto je u petoj rundi nokautirao Duboisa.

Zanimljivo, Usik je u prethodnih šest mečeva boksao s Britancima – dvaput je svladao Joshuu, Furyja i Duboisa.