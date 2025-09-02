Olimpijska pobjednica otkazala nastup na SP-u nakon uvođenja provjere spola

Tajvanska boksačica Lin Yu-Ting, olimpijska pobjednica iz Pariza prošle godine, neće nastupiti na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu u organizaciji Svjetskog boksa, potvrdio je u utorak za Reuters izvor iz Tajvanskog boksačkog saveza, koji je želio ostati neimenovan.

U kolovozu je Svjetski boks objavio da će sve boksačice koje će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu morati proći provjeru spola, kao dio nove službene procedure uoči početka natjecanja.

Ovaj je postupak uveden godinu dana nakon što su se Tajvanka Lin i Alžirka Imane Khelif, obje osvajačice zlatnih medalja na OI u Parizu, našle u središtu afere vezane za njihov spol i pravo nastupa u ženskoj konkurenciji.

I dok je Khelif pokrenula žalbeni proces protiv krovne svjetske boksačke organizacije pri Arbitražnom sudu za sport za ukidanje tog postupka, trener tajavnske boksačice Tseng Tzu-Chiang je 21. kolovoza izjavio da ona ne planira propustiti Svjetsko prvenstvo.

“Ona ne razmatra odustajanje od natjecanja zbog novog testa za utvrđivanje spola. Predat ćemo sve relevantne dokumente koje organizatori traže kao dio uobičajenog postupka”, izjavio je tada Tseng.

No, izvor iz Tajvanskog boksačkog saveza je rekao da Lin neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, ali nije naveo dodatne detalje vezane za tu odluku.

Khelif želi nastupiti, ali ne želi biti podvrgnuta novom postupku provjere spola. Arbitražni sud za sport je odbio njen zahtjev za ukidanje odluke Svjetskog boksa dok žalbeni postupak još traje.

Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu će biti održano od 4. do 14. rujna, a prvo je u organizaciji Svjetskog boksa, koji je ranije ove godine zamijenio Međunarodni boksački savez kao krovna organizacija ovog olimpijskog sporta.