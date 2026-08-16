Čovjek koji je preporodio Osijek je nekada igrao s Messijem, a najveće uspjehe ostvario je u Andori

Podijeli :

NK Osijek

Osijek je pobjedom 1:0 protiv Lokomotive u trećem kolu SHNL-a zadržao stopostotan učinak i samostalno zasjeo na vrh ljestvice. Junak pobjede bio je Arnel Jakupović, koji je u 90. minuti glavom zabio za nova tri boda.

Osječani nakon tri kola imaju maksimalnih devet bodova, uz impresivnu gol-razliku 9:1. Stopostotan učinak imaju i Dinamo i Varaždin, ali oni su odigrali utakmicu manje.

Čovjek koji je najzaslužniji za ovakav početak sezone je 42-godišnji argentinski trener Federico Bessone. Argentinac je ovog ljeta stigao u Osijek nakon dvije vrlo razočaravajuće sezone kluba, a već nakon samo tri utakmice uspio je osvojiti navijače.

Nakon utakmice s Lokomotivom poručio je: “Znali smo da Lokomotiva dolazi u dobrom momentumu i da će biti teško probiti ih. Dobra je stvar što momčad ima strpljenje, okreće protivnika s jedne na drugu stranu, što je bio plan i mislim da smo to napravili kako treba. Istina, zabili smo pogodak na samom kraju utakmice, ali mislim da smo bili bolja momčad večeras.”

“Teško je pobijediti u nogometu, pogotovo kad igraš protiv tako čvrstih momčadi. Bili su u niskom bloku, čekali kontranapade. Sretan sam jako, posebice zbog igrača i navijača, nakon što su prošle sezone bili malo razočarani. Vjerujem da s ovim rezultatima možemo dovesti ljude na tribine”, dodao je.

Od Andore do Osijeka

Bessone je prije dolaska u Osijek proveo sezonu na klupi ljubljanske Olimpije. Momčad nije uspio odvesti dalje od četvrtog mjesta u slovenskom prvenstvu, što je ocijenjeno kao neuspjeh, pa je na kraju sezone došlo do razlaza.

Olimpija mu je bila dotad najveći trenerski angažman. Veći dio karijere gradio je u Andori, gdje je nakon završetka igračke karijere vodio IC d’Escaldes, Atlètic d’Escaldes i Santa Colomu.

Najveći uspjeh ostvario je s Atlèticom, s kojim je 2023. godine osvojio naslov prvaka Andore. Sa Santa Colomom je prošle godine napravio još jedan vrijedan rezultat, kada je u kvalifikacijama Konferencijske lige izbacio banjalučki Borac.

Bio je u La Masiji s Messijem

Zanimljiva je i Bessoneova igračka prošlost. Argentinac je prošao slavnu Barceloninu akademiju La Masiju, a u C momčadi katalonskog velikana dijelio je svlačionicu i sa svojim sunarodnjakom Lionelom Messijem.

Do nastupa za Barcelonu u La Ligi ipak nije stigao. Kasnije je nekoliko godina proveo u Velikoj Britaniji, gdje je igrao za klubove poput Swanseaja, Leedsa i Charltona, prije nego što je 2021. završio igračku karijeru.

Iste godine krenuo je u trenerske vode.

Osijek izgleda potpuno drukčije

Ovog ljeta Bessone je stigao u Osijek, a suradnja zasad izgleda bolje nego što su se mnogi mogli nadati.

Osječani su u prva tri kola ostvarili tri pobjede, zabili devet pogodaka i primili samo jedan. Nakon teških sezona u kojima je momčad djelovala bezidejno i bez prave energije, Bessone je u vrlo kratkom vremenu uspio napraviti potpuno drugačiji Osijek.

Pobjeda protiv Lokomotive bila je možda i najbolji primjer toga. Osijek je dominirao, stvarao prilike i strpljivo tražio put do gola, a nagrada je stigla u samoj završnici.

Za klub koji je posljednjih sezona tražio stabilnost, početak nove ere teško je mogao biti bolji. Bessone je zasad napravio ono što se od njega najmanje očekivalo – Osijek je nakon tri kola stopostotan i nalazi se na samom vrhu SHNL-a.