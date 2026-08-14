Nevjerojatna statistika: Čudesni Beljo već sada ima više SHNL golova od Petkovića

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Nogometaši Dinama uvjerljivo su svladali Rudeš 4:0 u trećem kolu SuperSport HNL-a. Mario Kovačević izveo je šaroliku postavu, ali Modri nisu imali većih problema protiv novog prvoligaša. Strijelci su bili Dion Drena Beljo (2), Lukas Kačavenda i Arber Hoxha.

Dva pogotka protiv Rudeša omogućila su Belji da napravi zanimljiv statistički iskorak. Dinamov napadač sada je na 59 golova u SuperSport HNL-u, čime je prestigao Brunu Petkovića, koji je ostao na 57.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Beljo do 59 pogodaka stigao u samo 104 prvenstvena nastupa, dok je Petkoviću za 57 golova trebalo čak 180 utakmica.

Beljo tako prosječno postiže pogodak svakih 1,76 utakmica, dok je Petkoviću za jedan gol u prosjeku potrebno nešto više od tri nastupa.

Zanimljivo je i da je Beljo do svog učinka stigao u dresovima tri različita kluba – Istre, Osijeka i Dinama. Petković je, s druge strane, svih svojih 57 prvenstvenih pogodaka postigao kao igrač Dinama.