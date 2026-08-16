Kakav pozitivan zaokret u karijeri: Ajax NEC-u nudi milijune za Nejašmića

Bivši Hajdukov veznjak Darko Nejašmić ponovno je privukao veliku pozornost nizozemskih medija. Nakon odlične prošle sezone u dresu NEC-a iz Nijmegena, hrvatski nogometaš našao se na meti Ajaxa, koji je navodno već poslao konkretnu ponudu.
Prema pisanju nizozemskih izvora, amsterdamski velikan spreman je za Nejašmića izdvojiti 6,5 milijuna eura, uz dodatna tri milijuna eura kroz bonuse. U realizaciji posla navodno sudjeluje i tehnički direktor Ajaxa Jordi Cruyff, donosi Germanijak.
Situaciju dodatno zanimljivom čini činjenica da Nejašmiću ugovor s NEC-om istječe na kraju aktualne sezone.
Nejašmić već neko vrijeme pregovara s NEC-om o produljenju suradnje, što je nakon pobjede protiv Willema II (4:1) potvrdio i trener Dick Schreuder.
“Zanimljiva je situacija kada ste pred istekom ugovora, a igrate na ovako sjajan način. To znači da ste u dobroj poziciji. Mogao bih o tome razgovarati i nasamo, no i njemu je jasno da mora donijeti pravu odluku za svoju budućnost. I dalje će nastaviti igrati za nas“, rekao je Schreuder.
Nizozemci pritom navode kako postoji mogućnost da Nejašmić ipak ostane u NEC-u. Posebno bi na njegovu odluku mogao utjecati eventualni plasman kluba u Ligu prvaka.
NEC je prošlu sezonu završio na trećem mjestu, dok je Ajax bio tek peti, pa bi ostanak u sadašnjoj momčadi za Nejašmića mogao biti vrlo zanimljiva opcija.
Nejašmić je nogometno ponikao u Hajduku, a nakon odlaska s Poljuda karijeru je nastavio u Osijeku. Igrao je i za Sharjah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prije nego što je stigao u Nizozemsku.
U NEC-u je svojim igrama dodatno podigao vrijednost i privukao interes jednog od najvećih klubova u zemlji. Ako se informacije o Ajaxovoj ponudi pokažu točnima, pred Nejašmićem je odluka koja bi mogla značajno odrediti nastavak njegove karijere.
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