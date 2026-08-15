VIDEO / Imamo prvi crveni karton u La Ligi: Dobila ga je ekipa koja je lani napravila najviše faulova

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U prvom susretu La Lige snage su odmjerili Deportivo Alaves i Getafe, ekipe koje nisu navikle svoje navijače na lijepi nogomet u posljednjim sezonama. Posebno je to napravio Getafe koji unatoč sedmom mjestu u prošloj sezoni, ne igra estetski lijep nogomet pod Joseom Bordalasom. To se uglavnom svodi na udaranje protivnika i tako je bilo i protiv Alavesa. U 10. i 23. minuti dobili su žuti karton Davinchi i Martin, a u 42. minuti je nakon ružnog starta pocrvenio i Kiko Femenia. Tako je Getafe dobio čast dobivanja prvog crvenog kartona u novoj sezoni La Lige. U prošloj je Getafe imao osam crvenih kartona što je bilo manje od Real Ovieda (10) i Rayo Vallecana (9), no klub iz Madrida napravio je najviše prekršaja u ligi (577) što je za ekipu koja će sljedećeg četvrtka igrati u play-offu Konferencijske lige poražavajuće.

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