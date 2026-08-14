Bjelica za SK: Zbog Olma mi je draža Barcelona, volio bih biti trener u La Ligi!

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Pred nama je nova sezona La Lige koju će ljubitelji nogometa ponovno od ove sezone ekskluzivno moći pratiti na programima Sport Kluba. O jednoj od najjačih liga svijeta za Sport Klub govori Nenad Bjelica, koji je tijekom igračke karijere nastupao za Albacete, Real Betis i Las Palmas.

Nenad Bjelica se u razgovoru za Sport Klub osvrnuo na novu sezonu La Lige i glavne kandidate za naslov, a otkrio nam je i da posebno simpatizira Barcelonu, između ostalog i zbog Danija Olma, svog bivšeg igrača kojeg je vodio u zagrebačkom Dinamu.

Posebnu pažnju hrvatskih navijača privući će Luka Sučić u Real Sociedadu, Ante Budimir u Osasuni i Matia Barzić u Elcheu. Bjelica je tijekom igračke karijere proveo šest sezona u La Ligi, nastupajući za Albacete, Real Betis i Las Palmas.

„Apsolutno ću pratiti La Ligu na programima Sport Kluba“

Pratite li danas redovito La Ligu koja se vratila u program Sport Kluba?

„Apsolutno ću pratiti La Ligu u programu Sport Kluba i jedva čekam da krene nova sezona. Uz HNL, španjolsku La Ligu najviše pratim, a uz to gledam gotovo sve utakmice u turskom i poljskom prvenstvu. Iskreno, više volim pogledati te zemlje nego, recimo, englesku Premier ligu, koja je sigurno najbolja liga na svijetu. Ali ja ipak više volim pogledati utakmice španjolskih klubova jer nekako me to i vraća u tu prošlost koja je bila jako lijepa. Tako da ću sigurno pratiti La Ligu i ove sezone na programima Sport Kluba.“

Kakva vas sjećanja vežu za La Ligu?

„Najljepša su sjećanja iz tih godina koliko sam bio tamo. Stvarno sam se jako lijepo osjećao i bilo mi je jako teško otići iz Španjolske sredinom 1999. godine. Ali prije toga, Albacete, Betis i poslije toga Las Palmas, bili su mi jako lijepo iskustvo. Nikada se tamo nisam osjećao kao stranac i uživao sam u svom poslu i u životu.“

„Zbog Danija mi je danas draža Barcelona“

Titulu prvaka brani Barcelona. Očekujete li ponovno borbu Reala, Barcelone i Atlética?

„Teško je očekivati da će se bilo tko uključiti u borbu za titulu, a da to nisu Real Madrid, Barcelona i Atlético Madrid kao što je bilo prošlih sezona. U nekoj prošlosti mogli su se uključiti Valencia, Deportivo La Coruña ili Athletic Bilbao. Mislim da su sada razlike jako velike između ta tri velika kluba i ovih ostalih tako da će to vjerojatno biti borba između ta tri velika kluba. OK, Atlético Madrid ima dosta financija, dosta dobro stoje u odnosu na druge klubove, ali ipak ne mogu parirati Barceloni i Realu. Tako da nas najvjerojatnije opet čeka bitka između Barcelone i Reala. Atlético će tu biti da ih ugrozi i da ih iznenadi.“

Koji klub, osim tri u kojima ste igrali, posebno simpatizirate? Je li to možda Barcelona, u kojoj igra vaš bivši igrač Dani Olmo?

„Pa je, ja malo više preferiram Barcelonu u odnosu na Real Madrid. Najveći razlog je Dani Olmo, a drugi razlog je taj što mi sinovi navijaju za Barcelonu pa onda ne mogu ići kontra njih. Ali zbog Danija mi je danas draža Barcelona i baš ih rado pogledam. No, isto tako moram reći da volim pogledati i Real Madrid jer ipak je riječ o klubu koji je najuspješniji u Europi u povijesti.“

„Mourinho želi vratiti titulu na Bernabéu“

Real je napravio veliku promjenu. Vratio se José Mourinho, trener koji je u Real doveo Luku Modrića. Kako gledate na njegov povratak?

„José Mourinho je pokazao svoju kvalitetu od samih početaka pa sve do Benfice, na kraju krajeva. Mislim da je on trener koji izvlači iz svojih ekipa maksimum, pa možda i malo više. Znamo tko je on i što je on, isto tako znamo da je kontroverzan. Ukratko, bit će ove sezone borbeno između Real Madrida i Barcelone.

Mourinho donosi jaku energiju i vjerojatno sam ne želi onako neslavan kraj kad je zadnji put, 2013. godine, vodio Real Madrid. Želi popraviti tu sliku i želi vratiti opet titulu na Bernabéu, što mu neće biti lagano budući da je Barcelona stvarno jaka. Ima jako dobru momčad, ali José Mourinho je José Mourinho. Znamo što njegov dolazak na klupu donosi. Apsolutno posvećen poslu 100 posto cijelo vrijeme, od prvog do zadnjeg kola, uz poneki eventualni konflikt do kojeg može doći i koji će on provocirati ako to bude potrebno. Dakle, očekujem jednu izjednačenu borbu između Reala i Barcelone.“

„Najljepša uspomena mi je pobjeda Albacetea u Barceloni kad sam zabio gol“

Koja vam je najljepša uspomena iz igračkih dana u La Ligi?

„Najveći gušt je, naravno, bio igrati protiv velikih protivnika kao što su Real i Barcelona. Daleko najljepša uspomena mi je pobjeda Albacetea u Barceloni 1:0, kada sam postigao gol na Camp Nou. To mi je najljepša uspomena iz tih igračkih dana. OK, bilo je i ružnih poraza, kao protiv Deportiva La Coruñe 5:0 u gostima. Bio je tu i jedan ružan poraz kod kuće 7:2, također od Deportiva. S jedne strane mi je drago da se Deportivo vratio u La Ligu, s druge strane taj klub mi je bio noćna mora kada sam kao igrač bio u španjolskom nogometu. Također je predivno bilo igrati na Betisovu stadionu, na Sevillinu, uz dodatak kako se puno stadiona u međuvremenu renoviralo. Recimo, La Catedral u Bilbau je bio i onda predivan stadion, a sad je to nešto impozantno. Svi klubovi su na neki način popravili infrastrukturu, približili su tribine terenu tako da se sada još više uživa u nogometu nego što se to uživalo kad sam ja igrao tamo prije 27 godina.“

U La Ligu se vraćaju Deportivo La Coruña, Málaga i Racing Santander. Što očekujete od povratnika?

„Kao što sam rekao, za Deportivo La Coruña me veže nekoliko ružnih uspomena i teških poraza, a recimo za Racing Santander imam lijepe uspomene jer sam na gostovanju u Santanderu odigrao jednu utakmicu koja je završila 5:5 i u kojoj sam zabio dva gola. Morate priznati da se danas rijetko viđa da neka utakmica završi rezultatom 5:5, što se tada dogodilo prvi put u povijesti La Lige. Što se Málage tiče, vraćaju se u La Ligu nakon nekoliko godina izbivanja i kratkog boravka u Trećoj ligi i oni su za mene veliko iznenađenje što su se tako brzo vratili u elitu jer su dosta loše krenuli u sezonu, ali su lijepom serijom pobjeda napravili podvig.“

„Žao mi je što nema više Hrvata u La Ligi“

U La Ligi ćemo ove sezone pratiti trojicu Hrvata – Budimira, Sučića i Barzića. Kako gledate na njihove uloge?

„Žao mi je što nema više Hrvata u La Ligi i zaista ne znam što je razlog tome. Jedan od razloga je što španjolski klubovi nemaju te financije da dovode hrvatske igrače koji jako puno vrijede, tipa Gvardiola ili Šutala, koji su iz Dinama otišli u višemilijunskim transferima. Očito je klubovima iz La Lige teško dovoditi taj nivo igrača, a niži nivo igrača ipak nema kvalitetu za igranje u La Ligi.

U moje vrijeme u La Ligi je stvarno bilo puno Hrvata, od Šukera i Prosinečkog, preko Jeličića, Jerkana, Štimca, Jankovića pa preko, nažalost, pokojnog Pavličića sve do Rakitića i drugih. Kad ovako razmislim, stvarno je u La Ligi od 1991. igralo jako puno hrvatskih nogometaša.

Moram reći iz vlastitog iskustva kako nas Španjolci jako vole i jako cijene, a razlog je jer smo se znali jako brzo adaptirati na taj način života, brzo bismo naučili jezik. Jedan Hrvat je vukao drugog i stvarno svi ti igrači su se pokazali u lijepom svjetlu. Zašto je sad to tako, stvarno mi je teško procijeniti.

Nadam se iskreno da će u budućnosti biti više igrača iz Hrvatske i da će ti igrači na neki način lijepo prezentirati Hrvatsku.“

„Volio bih se vratiti u Španjolsku kao trener“

Trenutačno tražite trenerski angažman. Postoji li mogućnost da vas ponovno vidimo u La Ligi, ovaj put na klupi nekog kluba?

„Moram reći kako mi je jako velika želja i volio bih se vratiti u Španjolsku kao trener. Iskreno, bio sam u kontaktu s dva kluba tijekom posljednje sezone koji su se borili za ostanak u La Ligi, ali nije se na kraju realiziralo. No, to mi je cilj i stvarno bih se želio vratiti u Španjolsku i opet osjetiti La Ligu. Užitak je živjeti i raditi u Španjolskoj.“