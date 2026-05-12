Gabriel Veočić za SK: ‘Trebao sam osvojiti zlato u Brazilu, suci su presudili u korist domaćeg boksača’

Hrvatski boksač Gabriel Veočić je krajem travnja osvojio srebro na Svjetskom kupu u Brazilu te je aktualni osvajač Europskog prvenstva. Osim toga, osvojio je i naslov prvaka Hrvatske u boksu. Povodom toga ga je Josip Juraj Pajvot ugostio u emisiji Jutro SK.

Za početak se dotaknuo 36. Pojedinačnog prvenstva Hrvatske koje je osvojio u svom Slavonskom Brodu gdje je pohvalio svog protivnika Šimu Morovića na izdržljivosti kroz tri runde borbe.

Nakon toga se osvrnuo na Svjetski kup u Brazilu gdje je izgubio u finalu od Wanderleya Pereire, domaćeg predstavnika.

“Svjetski kup mi je bilo prvo natjecanje nakon sedmomjesečne pauze, što zbog ozljede, a što zbog odmora. Vratio sam se u najboljem mogućem smislu, osvojio sam srebro na Svjetskom kupu iako je trebalo biti zlato. Suci su presudili u korist domaćeg boksača.

Što se tiče kvalitete, na državnom prvenstvu sam pokazao da nemam neku veću konkurenciju. Nadam se da ću biti još bolji na Europskom prvenstvu i da ću obraniti zlato.”

Kasnije se dotaknuo svog napretka, najavio je obranu naslova na Europskom prvenstvu, pričao je o prelasku na profesionalni boks, razvoju hrvatskog boksa, a govorio je i o boksanju influencera poput Jakea Paula.

