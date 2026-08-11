Dalić: U UAE će biti dosta Hrvata, nadam se da će ih biti još više nakon svega

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Večeras se u Livnu održava sportsko-glazbena manifestacija, a središnji događaj je humanitarna utakmica između momčadi 'Vatrenih' i ekipe Livno i prijatelji.

Zlatko Dalić okupio je brojne bivše hrvatske reprezentativce, a dosad je prikupljeno više od 250.000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 125.000 eura.

Podsjećamo, sad već bivši hrvatski izbornik osvrnuo se na nove izazove gdje bi uskoro trebao biti predstavljen kao izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.

“Spominje se puno imena, no konačan popis ću ja objaviti kada sve bude gotovo. Mogu samo reći da će biti dosta Hrvata, ali nadam se da će ih biti još više nakon svega”, rekao je o svom stožeru za 24Sata.

“Život ide dalje, sve što sam napravio, napravio sam u pravo vrijeme, odradio sam svoju dionicu i sada je vrijeme da i reprezentacija i ja krenemo svojim putem”, poručio je, a na pitanje je li mu sada manje pritiska odgovorio je:

“Je, sada mi je dosta lakše.”