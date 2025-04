Hrgović komentirao glasine o meču protiv ‘novog Tysona’: ‘Bio bih sretan, ali neka paze…’

Podijeli :

Guliver Image

Filip Hrgović vratio se u ring i u deset rundi nakon jednoglasne odluke sudaca izašao kao pobjednik protiv Joea Joycea.

Hrvat je borbu prihvatio u zadnji čas, samo nekoliko tjedana uoči meča, a u posljednje se vrijeme često spominje moguća nova borba s mladim Britancem Mosesom Itaumom.

Ipak, 20-godišnji Itauma je dogovorio sljedeću borbu protiv drugog protivnika, a Hrgović je iznio svoje mišljenje o njemu.

“Jedna stvar je vještina, a druga stvar je srce i brada. On je do sada definitivno napravio dobar posao, ali da, pogledajte samo Jareda Andersona. On je također izgledao dobro sve dok jednom nije prestao. Ja bih bio i više nego sretan s tom borbom, on je još mlad i trebaju biti oprezni s kim ga uparuju. Ne smiju ga prerano gurnuti u neke teške borbe. Vidjet ćemo ima li srce ratnika”, prenosi Ring Magazine.