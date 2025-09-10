Gabrijel Veočić izborio polufinale SP-a i donio medalju Hrvatskoj nakon 20 godina

SK Fight 10. ruj 202516:54 0 komentara
Guliver Image

Gabrijel Veočić plasirao se u polufinale Svjetskog prvenstva u kategoriji do 80 kg nakon što je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Bugara Williama Cholova.

Time je osigurao najmanje broncu, a i prvu hrvatsku seniorsku medalju na Svjetskom prvenstvu nakon 20 godina i srebra Marija Šivolije.

Veočić je dominirao sve tri runde, a svih pet sudaca bodovalo je meč 30:26 u njegovu korist. U borbi za finale čeka ga Uzbekistanac Javokhir Ummataliev, aktualni prvak Azije i boksaš koji u četvrtfinalu svladao aktualnog olimpijskog doprvaka Nurbeka Oralbaya.

Podsjetimo, Veočić je 2022. bio europski prvak do 22 godine, 2024. seniorski europski prvak, a 2023. godine osvojio je srebro na Europskim igrama.

