Velika čast za Ivana Bebeka! Delegiran je za još jednu utakmicu Svjetskog prvenstva

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xLisaxGuglielmix via Guliver

Prekinuo je post dug 44 godine, a dobar nastup osigurao mu je novu priliku.

FIFA je ponovno ukazala povjerenje Riječaninu Ivanu Bebeku te će ponovno obavljati sudačku dužnost na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Nakon uspješno odrađenog angažmana u ulozi pomoćnog VAR suca na susretu Brazila i Maroka, hrvatski sudac iz Rijeke dobio je novu delegaciju u okviru grupne faze natjecanja, što predstavlja nastavak pozitivnih ocjena za hrvatske predstavnike na turniru.

U dvoboju Brazila i Maroka (1:1) Bebek je bio dio povijesnog trenutka, postavši prvi hrvatski sudac s aktivnom ulogom na Svjetskom prvenstvu nakon više od četiri desetljeća. Time je prekinut dugi prekid još od 1982. godine, kada je Damir Matovinović dijelio pravdu na utakmici između Brazila i Novog Zelanda na Mundijalu u Španjolskoj.

Posljednjih sezona Bebek je stekao visok ugled unutar FIFA-inih i UEFA-inih sudačkih struktura, ponajprije zahvaljujući specijalizaciji za VAR sustav. Njegov rad već je ranije prepoznat i na najvišoj razini, pa je bio uključen u finale ženskog olimpijskog turnira u Parizu 2024. te finale Svjetskog klupskog prvenstva u ogledu Chelseaja i PSG-a.

Dobro ocijenjen nastup u susretu Brazila i Maroka donio mu je i novi zadatak. Bebek će ponovno biti dio VAR tima kao pomoćni VAR sudac, ovoga puta na utakmici skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja, koja je zakazana za 16. lipnja u Miamiju.