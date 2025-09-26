FOTO / Erslana čeka borba karijere u Australiji, a uoči nje pozirao je s dresom Hajduka

Podijeli :

Ivan Erslan (33, 14-5, 1 NC) u nedjelju će treći put nastupiti u UFC-u, i to u australskom Perthu protiv domaćeg borca Jimmyja Crutea (29, 13-4-2) u sunaslovnoj borbi priredbe u poluteškoj kategoriji.

Hajdukov navijač, trenira u American Top Teamu Zagreb, gdje je odradio pripreme za ovaj meč.

Erslan nije uspio doći do prve pobjede u UFC-u: Poražen nakon odluke sudaca

Nakon dva poraza u UFC-u, od Iona Cutelabe i Navaja Stirlinga, Erslan je svjestan da mu je protiv Crutea pobjeda nužna za ostanak u elitnoj organizaciji.

“Da, bio je to težak početak za mene. Dali su mi prilično teške izazove u prve dvije borbe. Imao sam Iona Cutelabu i Navajo Stirlinga. Mogu ja puno bolje. Mislim da me nedostatak iskustva u UFC-u koštao. Neće biti dobro ako ne pobijedim”, rekao je Erslan na UFC Media Dayu pa se dotaknuo svog protivnika:

“Mislim da mogu zaustaviti njegova rušenja, što mislim da će biti njegova taktika, i mislim da sam puno bolji u stand-upu. Brži sam i puno bolji boksač. Naravno, gledali smo mečeve, znamo sve njegove prednosti. Radili smo na tome.”