Goal usporedio Hrvatsku i Englesku, evo kako vide i dvoboj Dalića i Tuchela

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska i Engleska otvaraju svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. utakmicom koja se igra 17. lipnja u 22:00 po srednjoeuropskom vremenu na stadionu u Dallasu.

Dvoboj u Teksasu ima golem značaj za obje reprezentacije, odlučne da snažno krenu u jednoj od najkonkurentnijih skupina turnira, piše nogometni portal Goal.

Utakmica u Teksasu ima ogroman značaj za dvije momčadi odlučne da snažno započnu u jednoj od najkonkurentnijih skupina turnira. S rastućim očekivanjima kod kuće, engleski izbornik Thomas Tuchel nastojat će pokazati da njegov fluidan i agresivan taktički pristup može uspjeti na najvećoj pozornici.