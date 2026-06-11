Goal usporedio Hrvatsku i Englesku, evo kako vide i dvoboj Dalića i Tuchela

Hrvatska i Engleska otvaraju svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. utakmicom koja se igra 17. lipnja u 22:00 po srednjoeuropskom vremenu na stadionu u Dallasu.
Dvoboj u Teksasu ima golem značaj za obje reprezentacije, odlučne da snažno krenu u jednoj od najkonkurentnijih skupina turnira, piše nogometni portal Goal.
Utakmica u Teksasu ima ogroman značaj za dvije momčadi odlučne da snažno započnu u jednoj od najkonkurentnijih skupina turnira. S rastućim očekivanjima kod kuće, engleski izbornik Thomas Tuchel nastojat će pokazati da njegov fluidan i agresivan taktički pristup može uspjeti na najvećoj pozornici.
S druge strane stoji disciplinirana i otporna hrvatska momčad predvođena Zlatkom Dalićem, čiji pragmatični pristup i tehnička kvaliteta čine ih iznimno teškim protivnikom. Utakmica na spektakularnom stadionu u Dallasu obećava biti jedna od najzanimljivijih u prvom kolu, ističe se.
S obzirom na to da se u skupini L natječu i Gana i Panama, nijedna si momčad ne može priuštiti loš početak. Engleska će ovu utakmicu smatrati prilikom da učvrsti svoj status među svjetskom elitom i pokaže taktički napredak pod novim izbornikom.
Hrvatska, s druge strane, dolazi željna dokazati da i ova generacija može nadmašiti očekivanja, gradeći na uspjesima s prethodnih natjecanja. Intenzitet i pritisak otvaranja Svjetskog prvenstva bit će neizbježni, a kolektivni presing, precizno vođenje momčadi i klinička realizacija u napadu vjerojatno će odlučiti pobjednika.
Kao vrhunski strateg, Thomas Tuchel donosi Engleskoj taktičku prednost. Njemački stručnjak, koji je osvajao trofeje s velikim europskim klubovima, fokusira se na taktičku učinkovitost i fluidnost. Odmaknuo je Englesku od pasivnog posjeda, tražeći inteligentan plan igre za okruženja visokog pritiska.
Tuchel primjenjuje fleksibilnu filozofiju temeljenu na posjedu, često koristeći formacije 3-4-2-1 ili 4-2-3-1. Zahtijeva apsolutnu tehničku preciznost i traži ravnotežu između kreativne slobode i obrambene stabilnosti.
Zlatko Dalić, arhitekt hrvatske zlatne generacije, utjelovljuje smirenost i izvanredno upravljanje momčadi. Nakon što je vodio reprezentaciju do povijesnih uspjeha, iskusni izbornik izgradio je momčad temeljenu na psihološkoj otpornosti i taktičkoj zrelosti.
Dalić organizira svoju momčad u formaciji 4-3-3, s ciljem kontrole tempa i ritma igre. Njegov taktički identitet oslanja se na vezni red otporan na pritisak. Bez lopte, Hrvatska se fokusira na kompaktni srednji blok. Njegov glavni izazov bit će zaustaviti eksplozivni napad Engleske i nametnuti sporiji ritam utakmice.
Osvrnuli su se i na ključne dvoboje na terenu, odnosno istaknuli su tri okršaja.
Harry Kane protiv Josipa Šutala: Ovo će biti pravi teškaški dvoboj u kaznenom prostoru. Kane je napadač svjetske klase koji se odlično snalazi leđima okrenut golu i smrtonosan je u završnici. Šutalo će morati iskoristiti svoju pozicijsku svijest i fizičku snagu kako bi spriječio Kanea da diktira igru.
Bukayo Saka protiv Joška Gvardiola: Saka ulazi u turnir kao eksplozivni engleski krilni napadač, opasan u igri jedan na jedan. Međutim, nasuprot njemu stoji branič svjetske klase, Joško Gvardiol. Pitanje je može li Sakina brzina pronaći način da zaobiđe fizički dominantnog hrvatskog braniča koji se ističe u zaustavljanju elitnih krilnih igrača.
Jude Bellingham protiv Matea Kovačića: Ovo će biti ključna taktička bitka u veznom redu. Kovačić je otporan na pritisak i odličan u nošenju lopte. Bellingham će imati zadatak poremetiti hrvatsku obranu svojim prodorima iz drugog plana i pokrenuti engleske napade.
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