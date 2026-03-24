Britanci se raspisali: Evo protiv koga bi se uskoro trebao boriti Filip Hrgović

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Hrvatski boksač bi uskoro trebao u ring.

Britanski mediji pišu da bi Filip Hrgović u svibnju mogao boksati protiv Davea Allena na priredbi Queensberry Promotionsa.

Prošlog tjedna Eddie Hearn potvrdio je da će upravo Allen biti glavna zvijezda tog boksačkog događaja, a sada se sve glasnije spominje i mogućnost da mu protivnik bude Hrgović.

Posljednjih tjedana se kao najozbiljniji kandidat za tu borbu spominjao Zhilei Zhang, ali sve je više naznaka da bi se britanski teškaš ipak mogao suočiti s Hrvatom.

Hrgović trenutačno ima omjer 19-1, uz 14 pobjeda nokautom, a jedini poraz u profesionalnoj karijeri doživio je protiv bivšeg IBF-ova prvaka Daniela Duboisa. Allen ima 25 pobjeda i osam poraza.