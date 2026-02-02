Završio je doček na Trgu: ‘Ovo je čudo, mi smo ratnici i poput gladijatora smo’

Podijeli :

Reuters via Guliver

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.

Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

“Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače”, kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

“Mi smo ratnici i poput gladijatora smo”, kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja s Islanđanima.

“Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori”, obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša “Ako ne znaš šta je bilo”.

“Donijeli ste nam veliku radost. Za mene ste vi hrvatski vitezovi, i kada ste gubili i kada ste pobjeđivali, i kada su se neke sporedne stvari događale oko vas, vi ste bili kao vitezovi”, kazao je Thompson, koji je potom izveo svoje hitove “Moj Ivane”, “Ravnotežu”, “Geni kameni”, “Lijepa li si” i druge, dok su se na velikom video-zidu nizali kadrovi s utakmica hrvatskih rukometaša na Euru.

Središnji zagrebački trg punio se navijačima još u ranim popodnevnim satima, uz mnoštvo hrvatskih zastava s natpisima iz svih krajeva Hrvatske, a ozračje na trgu prije dolaska rukometaša zagrijavali su Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Island u Herningu i osvojila je broncu, a Grad Zagreb je već počeo organizirati doček, no nisu pristali na to da na Trgu nastupi Marko Perković Thompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti. U ponedjeljak je reagirala Vlada RH i ipak zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom organizirala doček na najvećem zagrebačkom trgu.