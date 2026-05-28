Skandal: Grobari topovskim udarom teško ozlijedili Hrvata pa Partizan osvojio titulu

Kako godine prolaze, sve je manje primjera kada se najvažnije utakmice srpskog momčadskog sporta završavaju na terenu, viteški.

Posljednji primjer sezone koja će očito biti riješena za „zelenim stolom“ dogodio se ove srijede navečer u Novom Sadu, gdje su rukometaši Partizana proglašeni prvacima države nakon neodigrane utakmice s momčadi Vojvodine.

Utakmica je prekinuta zbog nereda koje su izazvali navijači beogradskog kluba, a nakon što sudački par nije želio isprazniti dvoranu, domaćin se odbio vratiti, dok je gost – nakon isteka 15 minuta propisanih za čekanje – proglašen prvakom. Topovskim udarom pogođen je hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Tim povodom Voša se na službenom Instagram profilu oglasila priopćenjem u kojem se po točkama, kronološki, navode događaji koji su prethodili prekidu dvoboja.

Prenosimo ih kako su napisani:

“1. Navijači Partizana dvaput su prekinuli utakmicu;

2. Topovski udar ozlijedio je igrača Vojvodine Frana Miletu, suca Markovića, uz još moguće ozljede i osoba u blizini udara, što se može zaključiti iz televizijskog prijenosa;

3. Srušena je i potrgana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijači Partizana;

4. Nakon više od jednog sata prekida, policija nije ispraznila dio s navijačima Partizana, već je dopustila nastavak utakmice;

5. Delegat je naredio nastavak utakmice pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta;

6. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, zbog nepostojanja jamstva sigurnosti za zdravlje i život sudionika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren;

7. Suci su proglasili kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minuti vodila 6:5.”